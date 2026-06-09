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Mardin Hava Durumu! 09 Haziran Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli bir gün alınacak. Gündüz sıcaklık 35 dereceye çıkacak, gece ise 21-22 derece aralığında kalacak. Rüzgar hafif eserken, önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri 37 dereceye kadar yükselebilir. Bu sıcak hava koşullarında güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması öneriliyor. Bol su tüketimi ve hafif giysilerle serin ortamda kalmak sağlık için önem taşıyor.

Mardin Hava Durumu! 09 Haziran Salı Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mardin'de, 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21-22 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif eser. Hızı saatte 1-2 kilometre civarında olacak.

Mardin'deki hava durumu önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 37 dereceye yükselebilir. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklık 35 derece civarında kalacak. 12 Haziran Cuma günü de hava sıcaklığının 35 derece olması bekleniyor. Bu dönemde hava genel olarak güneşli olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için serin ortamda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da yararlı olacaktır.

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hava durumu Mardin
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