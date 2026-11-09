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Mardin Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 9 Kasım 2026 tarihli hava durumu bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde serin, öğle saatlerinde ise ılıman bir hava bekleniyor. Tarihi yerler Mardin Kalesi ve Deyrulzafaran Manastırı gibi kapalı mekanlarda keşfedilebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışı bekleniyor. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle dışarı çıkmadan önce durumu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Mardin Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin, kültürel zenginliği ve tarihi yapılarıyla bilinen bir şehir. 9 Kasım 2026 tarihli hava durumu dikkati çekiyor. Genel olarak bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava var. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde serin bir hava hissediliyor. Öğle saatlerinde ise biraz daha ılıman bir hava bekleniyor. Bulutların etkisiyle güneş ışınları sınırlı kalıyor. Bugünkü hava şartlarına göre şemsiyenizi yanıma almanızda fayda var.

Mardin'in büyüleyici atmosferi, her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Hava durumu bugün dışarı çıkmak için pek uygun olmayabilir. Ancak tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek için kapalı alanlara yönelmek iyi bir fırsat. Mardin Kalesi ve Deyrulzafaran Manastırı gibi yerler, alternatif ziyaret noktaları olabilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de ilginç hava durumu gelişmeleri bekleniyor. Haftanın ortasına yaklaşırken sıcaklıkların 20 derece civarına yükselebileceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Güneşli günlerin gelmesiyle açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman oluşacak. Mardin sokaklarında dolaşmak ve kafe-bahçelerde oturmak için ideal bir dönem olacak.

Hava koşullarının değişken olduğunu unutmamak gerekir. Ani sıcaklık değişikliklerine dikkat etmek faydalı olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Giyiminizi ona göre ayarlamak sağlığınızı koruyabilir. Kasvetli bir gün geçirecekseniz, sıcak içecekler eşliğinde doğa manzaralarını seyretmek ruh halinizi iyileştirebilir.

Mardin hava durumu bugün bulutlu ve ılıman bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı müjdelendi. Hava koşullarının her an değişebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle esnek ve hazırlıklı olmak iyi bir seçimdir. Mardin’in büyülü atmosferinde keyifli zaman geçirmeniz dileğiyle!

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hava durumu Mardin
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