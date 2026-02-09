Mardin Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün 9 Şubat 2026 Pazartesi. Mardin'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 7 - 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 16 - 18 km/saat arasında değişecek. Bu koşullar altında Mardin'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin oluyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin'in hava durumu benzer koşullarla devam edecek. 10 Şubat Salı günü hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 9 - 10 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 18 km/saat civarında olacak. 11 Şubat Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık 11 - 12 derece arasında olacak. Rüzgar hızı yine 18 km/saat civarında kalacak. 12 Şubat Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 8 - 9 derece civarında olacak. Rüzgar hızı yine 18 km/saat civarında seyredecek. Bu dönemde hava genel olarak yağmurlu ve serin olacak.

Hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Aynı zamanda rüzgarın hızının 16 - 18 km/saat arasında olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgar geçirmeyen giysiler giymek faydalı olacaktır. Sıcaklık gündüz saatlerinde 7 - 11 derece, gece saatlerinde ise 6 - 7 derece civarında olacaktır. Kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutmak için önemlidir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de fayda sağlar. Bu önlemler Mardin’de önümüzdeki günler için hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.