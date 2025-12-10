Mardin Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve serin olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 14°C civarında bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 6°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %96 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 20 km civarında esmesi öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati ise 16:59 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. 11 Aralık Perşembe günü hava hafif yağmurlu. Sıcaklık 13°C civarında olacak. 12 Aralık Cuma günü ise orta şiddetli yağmur bekleniyor. O gün sıcaklık 11°C civarında tahmin ediliyor. 13 Aralık Cumartesi günü kapalı ve bulutlu bir hava söz konusu.

Bu serin ve yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken dikkate almanız gereken bazı noktalar var. Uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Yağmura karşı hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır. Ayrıca yağışların yol koşullarını etkileyebileceğini unutmamalısınız. Trafikte dikkatli olmanızda yarar var.