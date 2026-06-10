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Mardin Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 10 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 36-38 derece arasında değişecekken, geceleri 19-20 dereceye düşmesi öngörülüyor. 11 ve 12 Haziran tarihlerinde de benzer hava şartlarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda zaman geçireceklerin, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmaları ve bol su tüketmeleri önemli. Ayrıca, serin ortamlar oluşturmak ve koruyucu giysiler kullanmak gereklidir.

Mardin Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mardin'de 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 36-38 derece arasında seyredecek. Gece ise 19-20 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarlar hafif kalacak. Nem oranı düşük olacak.

11 ve 12 Haziran tarihlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 35-36 derece olacak. Geceleri sıcaklık 19-20 derecede kalacak. Rüzgarlar hafif esiş gösterecek. Yağış beklenmeyecek.

Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı. Bol su tüketimi önemli. Ayrıca koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için gereklidir.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturulabilir. Vantilatör veya klima kullanımı artırılabilir. Akşam saatlerinde pencere ve perdelerin açılması doğal havalandırma sağlar. Böylece iç mekanlar serinletilebilir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dikkatli olmalı. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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hava durumu Mardin
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