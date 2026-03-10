HABER

Mardin Hava Durumu! 10 Mart Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 10 Mart 2026 günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 14 ile 15 derece arasında, gece ise 4 ile 5 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 2 km/s olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart'ta sıcak, bulutlu bir atmosfer bekleniyor. 12 ve 13 Mart tarihlerinde hava sıcaklığı sırasıyla 16 ve 15 derece olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Mardin'de 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 14 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 ile 15 derece arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 4 ile 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 2 km/s olacak. Nem oranı %60 civarında kalacak. Mardin'deki hava durumu ılıman olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü hava genellikle sıcak. Bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 ile 15 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 4 ile 5 derece arasında seyredecek. 12 Mart Perşembe günü hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 13 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 15 derece civarında kalacak. Bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Serin ve yağmurlu günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Su geçirmeyen mont veya yağmurluk bulundurmak gereklidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmekte yarar vardır. Yürüyüş yollarını tercih etmek kazaları önleyebilir. Hazırlıklı olmak, keyifli zaman geçirmenize yardımcı olur.

