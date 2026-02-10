Mardin Hava Durumu! 10 Şubat Salı Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı. Mardin'de hava durumu serin. Yağışlı bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 8 derece olacak. Yağış ihtimali %90 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 23 kilometreye ulaşacak. Nem oranı %86 civarında. Bu koşullar Mardin için tipik bir kış havası sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Şubat Çarşamba günü, 13 ile 8 derece arasında sıcaklık olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. 12 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklıkları 12 ile 9 derece arasında değişecek. Hafif yağmur görünecek. 13 Şubat Cuma günü, sıcaklıklar 15 ile 10 derece arasında olacak. Hava bulutlu geçecek.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar da kullanılmalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, Mardin'de kış aylarında konforlu bir yaşam sunacaktır.