HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 10 Şubat Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 10 Şubat 2026 tarihinde serin bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 15 derece, gece ise 8 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %90 seviyelerinde. Rüzgar hızı 23 kilometreye ulaşacak. Gelecek günlerde de hava durumu benzer şekilde yağışlı ve serin kalacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmek, Mardin'de kış koşullarına hazırlıklı olmayı sağlayacaktır. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da faydalı olacaktır.

Mardin Hava Durumu! 10 Şubat Salı Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı. Mardin'de hava durumu serin. Yağışlı bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 8 derece olacak. Yağış ihtimali %90 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 23 kilometreye ulaşacak. Nem oranı %86 civarında. Bu koşullar Mardin için tipik bir kış havası sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Şubat Çarşamba günü, 13 ile 8 derece arasında sıcaklık olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. 12 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklıkları 12 ile 9 derece arasında değişecek. Hafif yağmur görünecek. 13 Şubat Cuma günü, sıcaklıklar 15 ile 10 derece arasında olacak. Hava bulutlu geçecek.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar da kullanılmalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, Mardin'de kış aylarında konforlu bir yaşam sunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı! İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!
Fırçayla saldırdığı arkadaşını ağır yaraladı: Gözaltılar varFırçayla saldırdığı arkadaşını ağır yaraladı: Gözaltılar var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.