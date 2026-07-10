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Mardin Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 10 Temmuz 2026 Cuma günü sıcaklık 34 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 21 ile 22 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük olacak ve rüzgar güneybatıdan 15 kilometre hızla esecek. Bu hava koşulları, devam eden günlerde de benzer şekilde sürecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması ve bol su tüketmesi gerekiyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak sağlık açısından önem taşıyor.

Mardin Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin'de, 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 21 ile 22 derece arasında olacak. Nem oranı düşük. Yaklaşık %16 seviyelerinde. Bu durum havanın kuru olduğunu gösteriyor. Rüzgar güneybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 15 kilometre civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de benzer hava durumu sürecek. Cumartesi günü, 11 Temmuz 2026, gündüz sıcaklığı 37 derece olacak. Gece ise sıcaklık 21 ile 22 derece arasında kalacak. Pazar günü, 12 Temmuz 2026, gündüzde sıcaklık 38 ile 39 derece arasında öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 25 ile 26 derece civarında bekleniyor. Bu dönemde nem düşük kalacak. Rüzgarın hafif eserken devam etmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması faydalı. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerin uygulanması önemli. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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