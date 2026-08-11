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Mardin Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 11 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıklar 39 ile 40 derece arasında değişirken, gece saatlerinde 25 ile 26 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar yaşanacak. Öğle saatlerinde dışarıda durmaktan kaçınmak ve bol su tüketmek önemlidir. Ayrıca güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, cilt sağlığının korunmasına katkı sağlayacak.

Mardin Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 39 ile 40 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25 ile 26 dereceye düşecek. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için tehlike oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 39 ile 40 derece aralığında olacak. 13 Ağustos Perşembe günü de sıcaklık 39 ile 40 derece arasında kalacak. 14 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 40 ile 41 derece olacak. Bu koşullar da öğle saatlerinde dışarıda kalmayı zorlaştıracak.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır. Sıcak havalarda özellikle yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif giysiler seçmek de önemlidir. Güneş koruyucu ürün kullanımı, cilt sağlığı için gereklidir. Sıcak havalarda hassas grupların dikkatli olması gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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