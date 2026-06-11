Mardin Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Haziran 2026 Perşembe günü, Mardin'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 24-25 dereceye düşecek. Nem oranı düşük ve rüzgar hafif olacak. Bu sıcaklıklar, Mardin'in yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 12 Haziran Cuma günü, hava sıcaklığının 34-35 derece olacağı tahmin ediliyor. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 32-33 dereceye düşecek. 14 Haziran Pazar günü ise 30-31 dereceye gerilemesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Mardin'de bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalıdır. Gün ortasında güneş ışınları en yoğun olacaktır. Güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler tercih edilmelidir. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek önemlidir. Aynı zamanda güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda güneşten korunmak önemlidir. Ayrıca yeterli sıvı alımına özen göstermek de sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.