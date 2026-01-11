HABER

Mardin Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 11 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında hissedilecek ancak gündüz ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık -2 derece olacak. Rüzgar hızı ise gün içinde 21 kilometre/saatten 23 kilometre/saat seviyesine yükselecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi öneriliyor.

Taner Şahin

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar günü, Mardin'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 4 derece civarında. Akşam saatlerinde de sıcaklık 4 derece civarında kalacak. Gündüz hissedilen sıcaklık -2 derece. Akşam saatlerinde de bu sıcaklık değişmeyecek. Rüzgar hızı gündüz 21 kilometre/saat olacak. Akşam saatlerinde bu hız 23 kilometre/saat seviyesine çıkar. Nem oranı %80 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 3 derece civarında olacak. Hava ise çok bulutlu şekilde geçecek. 13 Ocak Salı günü sıcaklık 1 derece civarında olacak. Yağmur ve çisenti bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 0 derece civarında olacak. Hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu arasında seyredebilir.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Islanmamak için su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun planlar yapılması gerekmektedir. Rüzgarın hızının artması nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda mümkünse rüzgardan korunmak için kapalı alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

