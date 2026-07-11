Mardin Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacağı tahmin ediliyor. Gündüz hava sıcaklığının 37 derece civarında, gece ise 22 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Nem oranının %15 civarında olması öngörülüyor. Bu sıcak hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor. Gün boyunca bol su tüketimi yapılması öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi önemli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması tavsiye ediliyor. Öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınılması faydalı olacaktır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. 13 Temmuz Pazartesi günü de sıcaklık yine 38 derece civarında akan bir sonuç verecek. Bu nedenle aynı önlemlerin alınması sağlığınız açısından önem taşıyor. Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların dikkatli olması ve gerektiğinde tıbbi yardım alması gerekiyor. Aşırı sıcakların enerji tüketimini artırabileceğini unutmamak lazım. Gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması enerji tasarrufu sağlar.

Mardin'de 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.