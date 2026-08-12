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Mardin Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 12 Ağustos 2026 tarihinde güneşli ve sıcak bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 40 dereceye ulaşacakken, gece 25 derece civarında seyredecek. Bu yaz ikliminin etkileri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Gölgelik alanlarda kalmak ve bol su tüketmek sağlığı korumak için önemli. Güneş ışınlarının en dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmeli.

Mardin Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin'de 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak. Gece ise 25 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar Mardin'in tipik yaz iklimine uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 39 derece civarında olacak. 14 Ağustos Cuma günü de sıcaklık aynı seviyede kalacak. 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı ise 38 derece olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmemek gerekir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalıdır. Bol su tüketimi, hafif giysi seçimi de önem taşır. Güneş ışınlarının en dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önerilir.

Mardin'de hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından büyük bir gereklilik taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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