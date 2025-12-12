HABER

Mardin Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu, sıcaklıklar 10 ile 13 derece arasında değişiyor. 13 Aralık Cumartesi bulutlu, sıcaklık 6 ile 11 derece olacak. 14 ve 15 Aralık'ta hava açık kalacak, sıcaklık 4 ile 9 derece arasında seyredecek. Bu süreçte serin sabah-akşam saatlerine hazırlıklı olmak önemli, gündüz saatlerinde ise hafif kıyafetler tercih edilebilir. Hava durumunu takip etmek hayati.

Ufuk Dağ

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Mardin'de hava durumu hafif sağanak yağmurlu. Sıcaklıklar 10 ile 13 derece civarında olacak. Nem oranı %89 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 13.4 km/saat olarak tahmin ediliyor.

13 Aralık Cumartesi günü, hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek. 14 Aralık Pazar günü, hava açık kalacak. Sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında seyredecek. 15 Aralık Pazartesi günü ise hava açık kalmaya devam edecek. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında olacak.

Bu dönemde, Mardin’de hava sıcaklıkları genellikle 3 ile 13 derece arasında değişecek. Hava da genellikle açık olacak. Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün boyunca güneşli hava bekleniyor. Bu nedenle gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih edilebilir.

Sabah ve akşam serinliği için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da iyi bir fikir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önem taşır. Planlarınızı hava koşullarına göre ayarlamak, sürprizlere karşı sizi hazırlıklı tutacaktır.

