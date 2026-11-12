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Mardin Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin, 12 Kasım 2026 Perşembe günü ılımlı hava durumu ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Sıcaklığı 20 derece civarında seyreden şehirde güneşli günler yaşanırken, akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Gün içinde dolu bir program yapanların şemsiye bulundurması öneriliyor. Rüzgâr ise sıcak havayı serinletiyor. Mardin’in değişken iklimi, tarım ve turizm açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Mardin Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin, 12 Kasım 2026 Perşembe günü doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Hava durumu ılımlı. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Bu durum, şehrin yumuşak ikliminin tipik bir yansıması. Hava açık ve güneşli. Ancak zaman zaman hafif yağışlar bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde bu yağışların meydana geleceği öngörülüyor. Bugünkü hava durumu hakkında sorular soranlar için, Mardin’in iklimi, bu olayların alışıldık olduğunu gösteriyor.

Gün boyunca hafif bir rüzgar var. Bu rüzgar sıcak havayı serinletiyor. Mardin’in etkileyici manzaralarında yürüyüş yaparken, rüzgar sayesinde keyif alabilirsiniz. Ancak gün içinde yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarıda vakit geçirecek olanların yanlarında şemsiye veya hafif giysi bulundurması faydalı. Bu önlem, sağlığınızı korur. Ayrıca gününüzü daha keyifli hale getirir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. Hava sıcaklıklarının 19 ila 22 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Mardin'de yaşamaya veya ziyaret etmeye hazırlananlar, yerel iklimin hafif değişkenliğine hazırlıklı olmalı. Güneşli günlerin ardından yağışlı havalar gelecek. Bu durum tarım ve su kaynakları açısından önemli olacak. Dışarıda zaman geçirecek olanların, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunması akıllıca bir karar.

Sonuç olarak, Mardin’de 12 Kasım'da hava durumu açık ve ılımlı bir gün sunuyor. Yerel yağışlar ve hafif rüzgar gün boyunca karşılaşacağınız unsurlar arasında. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık aralıklarıyla devam edecek. Hem botanik yürüyüşler hem de şehir turu için uygun hazırlık yapmak önem taşıyor. Mardin'deki bu deneyiminizi güzelleştirir. Yerel iklimin küçük değişiklikleri, muhteşem manzaralar ve unutulmaz anlar için fırsatlar sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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