Mardin Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 16 derece civarındayken, gece ise 5 dereceye düşecek. 13 Mart Cuma bulutlu ve güneşli bir gün olacakken, 14 Mart Cumartesi sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle 14 ve 15 Mart'ta yağışlı havalara hazırlıklı olunmalı. Dışarı çıkarken şemsiye almak ve araç kullanırken dikkatli olmak önem taşımaktadır.

Enis Ekrem Ölüç

12 Mart 2026 Perşembe günü Mardin'de hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 16 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 5 dereceye düşecek. Bu, Mardin için tipik bir Mart günü koşuludur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 13 Mart Cuma günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 5 derece civarında kalacak. 14 Mart Cumartesi günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 8 dereceye yükselebilir. 15 Mart Pazar günü yer yer bardaktan boşanırcasına sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 7 dereceye düşecek.

Bu dönemde, özellikle 14 ve 15 Mart tarihlerinde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Bu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

Genel olarak Mardin'de hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önerilir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

