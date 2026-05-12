Mardin Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 12 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu, karasal iklimin etkilerini yansıtacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 14°C civarında düşecek. Bu sıcaklıkların aralığı, gündüzlerin sıcak, gecelerin serin geçmesini sağlıyor.

Hava durumu bugün, puslu güneşli olarak tanımlanıyor. Güneş ışığı, bulutlar aracılığıyla yeryüzüne ulaşacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınanlar için de ideal bir gün olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, hafif değişiklikler gösterecek. 13 Mayıs Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 27°C, gece ise 14°C civarında olacak. 14 Mayıs Perşembe günü, hava daha serinleşecek. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 15°C civarına düşecek. 15 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığı 24°C'ye inecek. Gece ise sıcaklık 11°C civarında olacak. Bu değişiklikler, Mardin'in iklim özellikleri olarak, gündüz ve gece sıcaklıkları arasında belirgin farklar oluşturacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Hafif yağmur beklentisi nedeniyle, yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak akıllıca olacaktır. Mardin'de önümüzdeki günlere uygun şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.