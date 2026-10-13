Mardin Hava Durumu! 13 Ekim Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehir. 13 Ekim Salı 2026'da hava durumu ılıman bir atmosfer sunuyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Öğleye doğru sıcaklık 22 dereceye ulaşması bekleniyor. Gökyüzü az bulutlu ve güneşli görünüyor. Akşam saatleriyle hava serinlemeye başlıyor. Gece sıcaklığı 18 dereceye kadar inebilir. Akşam dışarıda kalacaklar, kalın giysiler tercih etmeli.

Mardin’deki 13 Ekim hava durumu dışarıda aktiviteler için elverişli. Güneşli hava, tarihi sokaklarda yürüyüş yapmayı teşvik ediyor. Yerel lezzetlerin tadına bakmak için de ideal bir dönem. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneş ışığına maruz kalmamak önemli. Şapka takmak, bol su içmek, sağlık açısından faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Özellikle 14 ve 15 Ekim tarihlerinde sıcaklıklar 19 ile 21 derece arasında olacak. Dışarıda geçireceğiniz zaman için hazırlıklı olmalısınız. Açık havada yemek veya piknik yapmayı düşünüyorsanız, hafif rüzgarlara karşı dikkatli olun. Doğal güzellikler eşliğinde yürüyüş veya müze ziyareti yapacaksanız, hafif ama rüzgar geçirmez giysileri tercih edin.

Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecektir. Gece dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, bir ceket almalısınız. Kalın giysileri veya pelerinleri hazırda tutmak, havanın beklenmedik serinlemesine karşı sizi korur. Gün içerisinde hava aniden serin olabilir.

13 Ekim 2026'da Mardin’deki hava durumu dışarıda zaman geçirenler için elverişli. Güneşli bir gün geçirebilir, tarihi eserleri gezebilirsiniz. Hava sıcaklıklarının değişeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Bu şekilde sağlığınızı korur, keyifli bir gün geçirirsiniz. Önümüzdeki günlerde hava durumunun keşif için ideal olması bekleniyor.