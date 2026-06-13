Mardin Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. Mardin'de hava durumu oldukça ılıman. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-20 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 25-27 derece, akşam 16-18 derece civarında. Rüzgar hızı 4-6 km/saat arasında değişkenlik gösteriyor. Nem oranı ise %30-40 seviyelerinde. Bu durum, Mardin'deki hava koşullarının serin ve rahatlatıcı olduğunu ortaya koyuyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu benzer şekilde sürecek. 14 Haziran Pazar günü temperatura 22-25 derece arasında bekleniyor. 15 Haziran Pazartesi için sıcaklık 24-26 derece tahmin ediliyor. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklığın 26-28 derece olması bekleniyor. Bu durum, Mardin’deki hava koşullarının yaz boyunca keyifli kalacağını gösteriyor.

Bu güzel havadan yararlanmak önemli. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacak. Akşam serinliği için yanınızda hırka veya ceket bulundurmanızda yarar var. Rüzgarın hafif olacağı düşünülünce, açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumunun tadını çıkarıp açık hava aktivitelerine katılabilirsiniz.