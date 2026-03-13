HABER

Mardin Hava Durumu! 13 Mart Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 13-16 Mart tarihleri arasında hava sıcaklıkları gündüz 8-10 derece, geceleri ise 2-4 derece aralığında değişim gösterecek. Rüzgar kuzeydoğu ve batı yönlerinden saatte 14-19 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %52-70 civarında kalacak. Bu dönemde yağışlı günler bekleniyor. Hava koşullarına uygun giysiler tercih etmek, soğuktan korunmak için önemli. Yanınızda şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmayı unutmayın.

Seray Yalçın

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Mardin'de hava serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 8 derece civarında. Gece sıcaklık ise 2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 10 derece, gece 0 derece bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %52 civarında kalacak. Yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli geçecek.

Önümüzdeki gün, 14 Mart Cumartesi, hava sıcaklıkları gündüz 8 derece, gece 4 derece olması bekleniyor. Gündüz hissedilen sıcaklık 15 derece, gece ise 0 derece olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 civarına ulaşacak. Yağış bekleniyor. Hava genellikle yağmurlu olacak.

15 Mart Pazar günü, gündüz hava sıcaklığı 10 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 2 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 7 derece, gece 6 derece bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 seviyesinde olacak. Bugün hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

16 Mart Pazartesi günü, gündüz hava sıcaklıkları 7 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 2 derece bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 6 derece, gece 5 derece civarında kalacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Yer yer sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 8-10 derece, geceleri ise 2-4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık gündüzleri 10-15 derece, geceleri ise 0-6 derece olacak. Rüzgar kuzeydoğu ve batı yönlerinden saatte yaklaşık 14-19 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı %52-70 civarında kalacak.

Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek önemlidir. Soğuktan korunmak için uygun kıyafetler seçin. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz.

