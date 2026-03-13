HABER

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şüphelilerin belirlenen adreslerde uyuşturucu madde depoladığı ve satışını gerçekleştirdiği bilgisini alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda; 909 gram skunk, 133 gram kokain ve uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK-188) suçundan işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 3 şahıs, cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

