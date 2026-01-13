Mardin Hava Durumu! 13 Ocak Salı Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Mardin'deki hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 ile 4 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 1 ile 2 derece arasında olacak. Karla karışık yağmur devam edecek. Rüzgar güneydoğudan esecek. Hızı 12 ile 17 kilometre arasında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu değişecek. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları -3 ile 1 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 15 Ocak Perşembe günü ise sıcaklıklar -4 ile 0 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı görülecek. 16 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları -7 ile -1 derece arasında olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir. Yüksek kesimlerde yaşayanlar bu duruma özen göstermelidir. Ulaşımda aksamalar meydana gelebilir. Buzlanma ve don riskleri olabilir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamak en iyisidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmeli. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Ellerin ve yüzün soğuktan korunması için aksesuar kullanılmalıdır. Böylelikle Mardin'deki soğuk ve yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olunur.