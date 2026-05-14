Mardin Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Mardin'de hava durumu ılıman. Hava oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 26 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklık 25 derece civarına ulaşacak. Gece ise 15 dereceye düşecek. Hava genellikle bulutlu. Ancak yağış beklenmiyor.

Mardin'deki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Sabah ve öğle saatleri dışarıda vakit geçirmek için ideal. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 15 Mayıs Cuma günü sıcaklık 12 ile 23 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. 16 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 13 ile 22 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir. 17 Mayıs Pazar günü ise hava sıcaklıkları 13 ile 25 derece olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almanız önemli. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de faydalı. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve ceket kullanmak işinize yarayacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz.

