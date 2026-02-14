HABER

Mardin Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 14 Şubat Cumartesi bulutlu ve hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığın 13-14 dereceye ulaşması, akşam saatlerinde ise 6-7 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %60-70 seviyelerinde kalkacak. Rüzgar hızı 10-15 km/saat civarında esmesiyle birlikte, yağışlı havalarda dikkatli olmak ve yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları daha açık ve sıcak geçecek.

Enis Ekrem Ölüç

14 Şubat 2026 Cumartesi Mardin'de hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 13-14 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6-7 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60-70 arası değişecek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat civarında esmesi tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmeyen bir ceket bulundurmanız iyi olur. Nem oranının yüksek olması astım ve alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmasını gerektirir.

Önümüzdeki günlerde 15 Şubat Pazar hava daha açık olacak. Sıcaklık 15-16 dereceye yükselecek. 16 Şubat Pazartesi günü hava tamamen açık olacak. Bu günlerde sıcaklık 17-18 dereceye ulaşacak. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuluyor.

Mardin'de 14 Şubat Cumartesi hafif yağışlı ve serin bir hava öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha ılıman ve açık hale gelecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız yararlı olacaktır.

