Mardin Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 15 Haziran 2026, hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklığın 22°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu değerler, Mardin'in yaz iklimine işaret ediyor. Hava sıcak ve kuru bir koşul sergileyecek.

Gündüzlerde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Bu durum, bol güneş ışığı alacağımızı gösteriyor. Ancak, zaman zaman hafif bulutlar da görülebilir. Rüzgarın hafif eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı da düşük kalacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Haziran 2026'da havanın 36°C olması bekleniyor. 17 Haziran 2026'da ise sıcaklık 38°C'ye yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı hale gelebilir.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek şarttır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak gerekir. Aşırı sıcakların sağlık sorunlarına yol açabileceğini unutmamalıyız. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Mardin'deki 15 Haziran 2026 tarihi, sıcak bir gün olarak geçecektir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcak havaya uygun şekilde hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.