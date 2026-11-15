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Mardin Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 15 Kasım 2026 Pazar günü hava sıcaklığı 19-22 derece arasında seyrediyor. Güneşli bir başlangıç yapan gün, öğle saatlerinde hafif sisle geçiyor. Dışarıda vakit geçirecekler için ceket bulundurmak önemli. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor; yağışlı havanın beklendiği günlerde önlemler almak gerekli. Mardin, tarihi mekanları ile açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Hava tahminlerini takip etmek, ziyaretçilere fayda sağlar.

Mardin Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin, 15 Kasım 2026 Pazar günü, kendine has iklim özellikleri ile dikkat çekiyor. Bugün hava, 19 - 22 derece arasında seyrediyor. Güneşli bir sabah var. Ancak, öğle saatlerinde hafif bir sis görülüyor. Sıcaklığın artması ile gün devam ediyor. Gün boyunca zaman zaman bulutlar görünüyor. Ancak, bu bulutlar sıcak havanın hissedilmesine engel olmuyor. Akşam saatleri için hazırlık yapılmasına olanak sağlıyor.

Kentteki güncel hava durumu, bölge halkının aktivitelerine de yansıyor. Mardin, tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etmek için ideal bir ortam sunuyor. Bugün açık havada vakit geçirmek isteyenler için hava oldukça olumlu. Ancak, akşam saatlerinde serin bir rüzgar hissedilebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, yanlarında hafif bir ceket bulundurmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Mardin için hava durumu biraz karışık bir tablo çiziyor. Pazartesi ve Salı günleri, sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında kalacak. Ancak, çarşamba günü hava değişmeye başlayacak. Bu tarihten itibaren yağışlı havanın gelmesi muhtemel. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Mardin’de yaşayan halk ve ziyaretçiler için hava koşullarına uygun önlemler almak önemli. Beklenen yağışlar, zeminlerin kayganlaşmasına yol açabilir. Serin bir akşam için kat kat giyinmek, düşebilecek sıcaklıklara karşı koruma sağlar. Havanın ani değişimleri nedeniyle, yağış olasılığına karşı cihazlarınızı korumak da şarttır. Bu sayede keyifli bir gün geçirmenizi sağlayabilir.

Mardin’de bugün güneşli ve sıcak bir gün yaşanıyor. Ancak, önümüzdeki günler için hazırlıklı olmakta fayda var. Hava durumunu takip etmek, yerel halkın ve ziyaretçilerin planlarını daha rahat yapmalarını sağlar.

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hava durumu Mardin
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