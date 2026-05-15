Mardin Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Mardin hava durumu nasıl?

15 Mayıs 2026 Cuma günü Mardin'de hava durumu genel olarak güneşli. Gündüz sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 11 - 12 derece arasında kalacak. Rüzgar güneyden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %47 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 13 - 14 derece arasında değişecek. 17 Mayıs Pazar günü sıcaklık biraz daha artacak. Gündüz 25 dereceyi bulacak, gece sıcaklığı 14 - 15 derece arasında seyredecek. 18 Mayıs Pazartesi günü ise yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24 derece olacak. Gece sıcaklığı 13 - 14 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20 - 25 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklıkları 20 - 25 derece civarında olacak. Geceleri ise 11 - 15 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgarlar güneyden eserek saatte 4 - 5 kilometre hızla devam edecek. Nem oranı %47 - %70 arasında değişim gösterecek.

Hava koşulları ılıman olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak beklendiğinden yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde hava genellikle güneşli ve ılıman kalacak.