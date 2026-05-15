HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 15 Mayıs 2026 tarihli hava durumu genel olarak güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 24 derece civarında, gece ise 11-12 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde, 16 Mayıs'ta yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık, gündüzleri 21 dereceye düşerken, 17 Mayıs'ta 25 dereceye çıkacak. Rüzgar, güneyden saatte 4-5 kilometre hızla esecek, nem oranı ise %47 civarında olacak. Şemsiye taşımak, 16 Mayıs için faydalı olabilir.

Mardin Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

15 Mayıs 2026 Cuma günü Mardin'de hava durumu genel olarak güneşli. Gündüz sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 11 - 12 derece arasında kalacak. Rüzgar güneyden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %47 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 16 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 13 - 14 derece arasında değişecek. 17 Mayıs Pazar günü sıcaklık biraz daha artacak. Gündüz 25 dereceyi bulacak, gece sıcaklığı 14 - 15 derece arasında seyredecek. 18 Mayıs Pazartesi günü ise yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24 derece olacak. Gece sıcaklığı 13 - 14 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20 - 25 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklıkları 20 - 25 derece civarında olacak. Geceleri ise 11 - 15 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgarlar güneyden eserek saatte 4 - 5 kilometre hızla devam edecek. Nem oranı %47 - %70 arasında değişim gösterecek.

Hava koşulları ılıman olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak beklendiğinden yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde hava genellikle güneşli ve ılıman kalacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT, terör örgütü PKK'dan istedi! 10 gün detayı...MİT, terör örgütü PKK'dan istedi! 10 gün detayı...
Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiasıAmasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.