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Mardin Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 16 Ekim Cuma 2026 tarihindeki hava durumu, hafif sis ile başlayacak. Gün boyunca sıcaklığın 20 derece civarında olması bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklığın artışı söz konusu. Akşam serin bir rüzgar hissedilecek. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş koruyucu kremler ve hafif giysiler önerilmektedir. Önümüzdeki günlerde ılıman hava koşulları devam ederken, pazar günü hafif yağış ihtimali bulunuyor.

Mardin Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mardin'de 16 Ekim Cuma 2026 tarihindeki hava durumu, bölgenin iklimine özgü bir gün olarak öne çıkıyor. Bugün hava durumu gün boyunca değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif bir sis olacak. Günün ilerleyen saatlerinde ılımlı bir hava hakim olacak. Beklenen sıcaklık yaklaşık 20 derece olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıkta artış olabilir. Akşam saatlerinde serin bir rüzgar hissedilecek.

Mardin'de hava, parlayan güneş ile güzel bir gün sunacak. Dışarıda vakit geçirecek olanların güneş koruyucu kremlerini yanlarına alması faydalı olacaktır. Sıcaklık aralığının 19 ile 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Kat kat giyinmek yerine hafif bir ceket veya üst giymek rahat hissetmenizi sağlayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, ılıman sıcaklıkların devam edeceğini gösteriyor. Hafta sonu, özellikle pazar günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Bu durum doğayı canlandıracak. Ancak dışarıda zaman geçireceklerin planlarını etkileyebilir. Pazar günü için plan yapmadan önce hava durumunu kontrol etmenizde fayda var.

Dışarıda vakit geçirecekler için bazı öneriler sunuyoruz. Havanın değişken yapısı, ani yağışlara veya rüzgârlı anlara neden olabilir. Bu nedenle şemsiye veya yağmurluk taşımak akıllıca olacaktır. Soğuk havalarda vücut ısınızı korumak için uygun giysiler tercih etmeyi unutmayın. Hava değişikliklerini gözlemlemek için yerel hava durumu tahminlerine bakmak önemlidir.

Mardin'de bugünkü hava durumu ılımandır. Önümüzdeki günlerde benzer bir hava yapısının devam etmesi öngörülüyor. Güneşli ve güzel bir gün için gereken önlemleri alarak, Mardin'in doğal güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

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hava durumu Mardin
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