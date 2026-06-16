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Mardin Hava Durumu! 16 Haziran Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 16 Haziran 2026'da beklenen hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. 17 Haziran'da sıcaklık 38-39 dereceye çıkacak. Güneşli ve parçalı bulutlu hava durumu, sıcak havalarda dışarıda vakit geçirmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle, hafif giysiler giymek, bol su içmek ve güneşten korunmak önemli. Perdeleri kapalı tutarak evde serin kalmayı sağlamak da faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklara karşı alınacak tedbirler, sağlığınızı koruma açısından kritik öneme sahiptir.

Mardin Hava Durumu! 16 Haziran Salı Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin'de 16 Haziran 2026 Salı günü hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 - 37 derece arasında kalacak. Gece ise 25 - 26 derece civarında ölçülecek. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 38 - 39 derece arasında olacak. 18 Haziran Perşembe günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli devam edecek.

Yüksek sıcaklıklarda dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerine dikkat etmelisiniz. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Evde kalırken perdeleri kapalı tutarak iç mekanın serin kalmasını sağlayın. Ayrıca klima veya vantilatör kullanarak ortamı serin tutabilirsiniz.

Bu önlemler, Mardin'de 16 Haziran 2026 ve sonraki günlerde beklenen yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardım edecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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