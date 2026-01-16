HABER

Mardin Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 2 - 3 derece, gece ise 0 - 1 derece olacak. Hissedilen sıcaklık gün içinde -1, gece ise -4 dereceye kadar düşebilir. Nem oranı %48 - %58 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 4 - 8 km/saat olarak ölçülecek. Soğuk hava koşullarına uygun giysiler ve aksesuarlar ile koruma sağlanması önerilmektedir.

Ufuk Dağ

Mardin'de 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 - 3 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 0 - 1 derece olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -1, gece -4 derece civarında olacak. Nem oranı %48 - %58 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 - 8 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı saati ise 17:23 olarak hesaplandı.

Mardin'deki hava durumu soğuk ve bulutlu. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymeniz faydalı olacaktır. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgar geçirmez giysiler de kullanmanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu değişmeyecek. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 0 - 3 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 18 Ocak Pazar günü sıcaklıklar -2 - 4 derece olacak. Açık hava, güneşli bir gün öngörülüyor. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar -1 - 2 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava görülecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmez giysiler kullanmak soğuk havadan korunmak açısından gereklidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyelerle ıslanmaktan kaçınabilirsiniz. Güneşli saatlerde güneş gözlüğü kullanmak gözlerinizi korumanıza yardımcı olur.

Mardin'de 16 Ocak 2026 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve aksesuarlar kullanarak soğuk ve olası yağışlardan korunmanız önemlidir.

hava durumu Mardin
