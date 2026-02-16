Mardin Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 16 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arasında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 9 ile 12 derece arasında düşmesi bekleniyor. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu koşullarda, gün boyunca hava sıcaklıkları değişkenlik gösterecek.

17 Şubat Salı günü hava daha fazla bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18 ile 11 derece arasında seyredecek. Ardından 18 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanak beklentisi var. O gün sıcaklıklar 18 ile 6 derece arasında olacak. 19 Şubat Perşembe günü ise hava kısmen güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 16 ile 7 derece arasında değişecek.

18 Şubat'taki sağanaklar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Gerekirse katları çıkarıp giymek pratik olacaktır. Rüzgarın hızı 10 km/saat civarında seyredecek. Bu hafif bir rüzgar olarak hissedilecektir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçeceksiniz.

Bu hafta Mardin'de hava durumu genellikle bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca plan yaparken gerekli önlemleri almak da önemlidir.