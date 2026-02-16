HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 16 Şubat 2026 tarihinde hava durumu bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arası, gece ise 9 ile 12 derece arasında seyredecek. 17 Şubat'ta hava daha bulutlu olacak ve sıcaklık 18 ile 11 derece arasında değişecek. 18 Şubat'ta sağanak bekleniyor, sıcaklık aralığı 18 ile 6 derece olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve şemsiye almak önem taşıyor. Rüzgar hızı ise hafif seviyede kalacak.

Mardin Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin'de 16 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arasında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 9 ile 12 derece arasında düşmesi bekleniyor. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu koşullarda, gün boyunca hava sıcaklıkları değişkenlik gösterecek.

17 Şubat Salı günü hava daha fazla bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18 ile 11 derece arasında seyredecek. Ardından 18 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanak beklentisi var. O gün sıcaklıklar 18 ile 6 derece arasında olacak. 19 Şubat Perşembe günü ise hava kısmen güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 16 ile 7 derece arasında değişecek.

18 Şubat'taki sağanaklar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Gerekirse katları çıkarıp giymek pratik olacaktır. Rüzgarın hızı 10 km/saat civarında seyredecek. Bu hafif bir rüzgar olarak hissedilecektir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçeceksiniz.

Bu hafta Mardin'de hava durumu genellikle bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca plan yaparken gerekli önlemleri almak da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttuGece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttu
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştıKabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.