Mardin Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

17 Ocak 2026 Cumartesi, Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -1 ile -3 derece civarına düşebilir. Hissedilen sıcaklıklar, rüzgarın etkisiyle daha düşük hissedilebilir. Nem oranı %77 civarında olacak. Rüzgar hızı 3.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29'dur. Gün batımı ise 17:24'tedir.

18 Ocak Pazar günü, hava sıcaklıklarının 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hafif yağmurlu bir gün yaşanacak. 19 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının -3 ile 1 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Hafif kar yağışlı bir gün bekleniyor. 20 Ocak Salı günü, hava sıcaklıkları -4 ile 1 derece arasında değişecek. Açık hava ve güneşli bir gün olacağı düşünülüyor.

Soğuk ve değişken hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yağmurlu ve karlı günlerde, kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sürücüler, yola çıkmadan önce araçlarının kış bakımlarını yaptırmalıdır. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek önemlidir. Bu önlemler olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.