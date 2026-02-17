HABER

Mardin Hava Durumu! 17 Şubat Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de bugün güneşli ve serin bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecekken, gece 5 ile 6 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı ortalama 6 km/saat fakat zaman zaman 15 km/saat'e çıkabilir. Dışarı çıkacakların hafif bir mont alması önemli. Önümüzdeki günler için yağışlı hava bekleniyor, bu nedenle şemsiye ve su geçirmez mont hazırlamak akıllıca olacaktır. Güncel hava durumu raporlarını kontrol etmek fayda sağlar.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu serin ve güneşli. Gündüz sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık 5 ile 6 derece civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 6 km/saat. Zaman zaman rüzgar 15 km/saat'e kadar çıkabilir. Mardin'deki hava durumunu göz önünde bulundurarak, dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır.

Mardin'de güneşli ve serin bir gün geçireceğiz. Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Gerektiğinde bir şal veya atkı kullanabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu şöyle olacak:

18 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 3 ile 11 derece, gece ise 3 derece civarında olacak.

19 Şubat Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 8 derece arasında, gece ise 3 derece civarında seyredecek.

20 Şubat Cuma günü çoğunlukla güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklık gündüz 6 ile 11 derece, gece ise 6 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumunu planlarken, 18 Şubat Çarşamba günü yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olun. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Mardin'de kış aylarında hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumu raporlarını kontrol etmek önemlidir. Bu hazırlık, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize olanak sağlar.

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım'

