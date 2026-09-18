Mardin Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin, etkileyici tarihi yapılarıyla ünlü bir şehirdir. 18 Eylül Cuma 2026’da hava durumu genel olarak ılımandır. Güneşli bir gün geçirmeniz bekleniyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde serinlemeler yaşanabilir. Dışarıda kalmayı planlayanlar için hafif bir üst giysi almak iyi bir fikirdir.

Gün içerisinde hafif bir esinti hissedilecek. Havada nem oranının arttığı gözlemleniyor. Bu durum, yaz aylarının sonlandığı döneme işaret ediyor. Mardin'in iklimi, kurak yazlardan sonra serin günler sunar. Bugün dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava açısından ilgi çekici gelişmeler bekleniyor. Haftasonuyla birlikte sıcaklıkların hafifçe yükselebileceği düşünülüyor. Cumartesi günü sıcaklık 23 derece civarına çıkabilir. Gece saatlerinde sıcaklıklar tekrardan düşebilir. Hafif bir serinlik hissettirecek hava akımları muhtemeldir. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bu duruma hazırlıklı olmak önemlidir.

Mardin'de yerel aktiviteleri gerçekleştirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken detaylar var. Hava koşullarına göre yanınıza su almayı unutmayın. Güneş altında fazla vakit geçiriyorsanız şapka kullanmalısınız. Serin akşam saatlerinde üşümemek için ceket almak faydalı olacaktır. Mardin'in güzel atmosferinde keyifli bir gün geçirmek için bu önlemler mantıklıdır.

Mardin bugün güneşli ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artabileceği tahmin ediliyor. Mardin'de yapacağınız planları hava durumu tahminlerine göre ayarlamak, konforunuzu artırır. Keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.