Mardin Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman bir havayı işaret ediyor. Gündüz sıcaklığı 16°C'ye ulaşırken, gece sıcaklığı ise 4°C seviyelerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. Hafif rüzgârlar etkili olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmesi, özellikle sabah ve akşam saatlerinde faydalı olacaktır.

Ufuk Dağ

Mardin'de 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 4°C civarlarında olacak. Bu durum, Mardin'de keyifli bir gün sunacak.

Bugünkü hava, sabah saatlerinde 4°C civarında olacak. Gün ortasında sıcaklık 16°C'ye yükselecek. Bu, ılıman bir hava sağlayacak. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 4°C'ye düşecek. Nem oranı %47 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise saatte 12.7 km civarında. Bu, gün boyunca hafif bir rüzgarın olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 20 Aralık Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 17°C civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise 1°C civarına düşecek. 21 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklığı 15°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 4°C civarına inecek. Bu durum, önümüzdeki günlerin sıcaklıklarının 15-17°C aralığında olacağını gösteriyor.

Bu dönemde hava genellikle ılıman kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Gün boyunca hafif rüzgarlar etkili olacak. Rüzgâra karşı tedbirli olmanızda yarar var.

Sonuç olarak Mardin'de 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu oldukça ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve rüzgâra karşı tedbirli olmak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
