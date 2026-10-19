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Mardin Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 19 Ekim 2026 tarihinde hava durumu güneşli bir güney rüzgarı eşliğinde hoş başlayacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler, bu güzel havayı yürüyüş ve aktiviteler için değerlendirebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşecek ve bazı yağışlar bekleniyor. Hava koşullarındaki ani değişimlere karşı dikkatli olmak, uygun giyinmek ve planları esnek tutmak önem taşıyor.

Mardin Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

19 Ekim 2026 tarihinde Mardin’de hava durumu hoş bir sabahla başlayacak. Bugünkü ortalama sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava güneşli. Bu durum, güzel bir yürüyüş veya aktiviteler için ideal. Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliklerinde dolaşmak isteyenler, bu sıcak havalarda keyifli bir keşif yapabilir. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek.

Bugünkü hava durumu ile ilgili önemli bir detay var. Mardin bölgesinde yerel rüzgârlar görülecek. Düşük şiddetteki rüzgarlar, gündüzü serinletip konforlu bir atmosfer oluşturacak. Dışarıda olmayı planlayanlar için, güzel bir bahar havası gibi hissedecekleri bir gün söz konusu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Hafta içinde sıcaklık hafifçe düşecek. Bazı günlerde yerel yağışlar bekleniyor. 20 Ekim’de hava sıcaklığı 18 dereceye düşecek. 21 Ekim’de sıcaklık 19 derece civarına yükselebilir. Böylece bölge sakinlerinin hava durumu değişikliklerine dikkat etmeleri önemli hale geliyor. Akşam saatlerinde düşen sıcaklık, dışarıda uzun süre kalmayı planlayanları katmanlı giyinmeye yönlendirebilir.

Doğal hava koşullarına karşı önlem almak hayati öneme sahiptir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Havanın ani değişimleri göz önüne alındığında, hava koşullarını sürekli takip etmek önemli. Gerektiğinde planları esnek tutmak da akıllıca bir yaklaşımdır.

Mardin'de bugün sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için harika bir fırsat var. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, günlük aktiviteleri konforlu bir şekilde planlamanızı sağlar. Mardin hava durumu değişikliklerine dikkat etmek, seyahatinizi veya günlük yaşamınızı sorunsuz geçirmenize yardımcı olacaktır.

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hava durumu Mardin
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