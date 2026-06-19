Mardin Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de, 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyiflidir. Gün boyunca sıcaklık 23 ile 31 derece arasında değişecektir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31 dereceye yaklaşırken, akşam saatlerinde 23 dereceye düşmesi öngörülmektedir. Nem oranı %10 civarında olacaktır. Rüzgar ise saatte 3 ile 4 kilometre hızla esecektir. Bu, hava durumunun sıcak ve kuru olacağını göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 20 ile 28 derece arasında olması beklenmektedir. 21 Haziran Pazar günü ise sıcaklıkların 21 ile 28 derece arasında değişmesi öngörülmektedir. Hava koşullarının sıcak ve kuru olacağı anlaşılmaktadır.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gereklidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Mardin'de 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve kuru olacaktır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemleri alması önemlidir.