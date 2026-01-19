Mardin Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

19 Ocak 2026 Pazartesi, Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 0-1 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise -3 ile -4 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Sıcaklık -1 dereceye kadar inebilir. Hissedilen sıcaklık -6 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9-12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75-93 arasında değişecek.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. 20 Ocak 2026 Salı günü sıcaklıklar -1 ile -4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -4 ile -8 derece arasında olacak. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü sıcaklık -1 ile 1 derece arasında olabilecek. Hissedilen sıcaklık ise -2 ile -4 derece arasında olacak. Rüzgar hızları kuzey yönünden saatte 2-10 kilometre arasında değişecek. Nem oranı bu günlerde %47-67 arasında olacak.

Soğuk hava koşullarında giysi seçimi önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan kıyafetler giyilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilebilir. Eldiven ve atkı kullanmak da faydalı olacaktır. Sokakta yürürken kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Evde ısınma sistemlerinin bakımı ihmal edilmemelidir. Hava sirkülasyonu sağlanarak iç mekanlarda sağlıklı bir ortam oluşturulmalıdır.