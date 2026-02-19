Mardin Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe günü, Mardin'de hava durumu serin ve yağışlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 ile 7 derece civarına düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte 12 ile 16 kilometre arasında olacak. Nem oranı %64 ile %86 arasında değişecek.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de sağlığınıza katkı sağlar. Şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak da konforunuzu artırır.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 15 ile 19 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Parlak güneş ışığı hakim olacak. 22 Şubat Pazar günü de sıcaklıklar 17 ile 20 derece arasında değişecek ve bol güneş ışığı görülecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneşin en etkili olduğu saatlerde tedbirli olmanız önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz. Bol su içerek susuz kalmaktan kaçınmalısınız.

Genel olarak Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Ancak, 19 Şubat Perşembe günü serin ve yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmanız önemlidir.