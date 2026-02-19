HABER

Mardin Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Sıcaktan korumak için kalın giysiler giymek önem taşıyor. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişirken, akşam 4 ile 7 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Önümüzdeki günlerde, 20 Şubat'tan itibaren Mardin'de hava sıcaklığı 15 ile 22 derece arasında artış gösterecek ve bol güneş ışığı bekleniyor.

Mardin Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe günü, Mardin'de hava durumu serin ve yağışlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 ile 7 derece civarına düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte 12 ile 16 kilometre arasında olacak. Nem oranı %64 ile %86 arasında değişecek.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de sağlığınıza katkı sağlar. Şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak da konforunuzu artırır.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 15 ile 19 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Parlak güneş ışığı hakim olacak. 22 Şubat Pazar günü de sıcaklıklar 17 ile 20 derece arasında değişecek ve bol güneş ışığı görülecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneşin en etkili olduğu saatlerde tedbirli olmanız önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz. Bol su içerek susuz kalmaktan kaçınmalısınız.

Genel olarak Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Ancak, 19 Şubat Perşembe günü serin ve yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmanız önemlidir.

