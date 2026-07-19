Mardin Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar, Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığının 38-40 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıklar 25-27 derece arasında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra daha hissedilir hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde Mardin’de benzer hava koşulları sürecek. 20 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 41-42 dereceye ulaşması öngörülüyor. 21 Temmuz Salı günü ise sıcaklıkların 42-43 dereceye çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıklar 27-28 derece civarında kalacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için risk oluşturabilir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol su içmelisiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Şapka ve güneş gözlüğü ile korunmak önemlidir. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya çalışmalısınız.

Evde kalındığında klima veya vantilatör kullanarak serinliği koruyabilirsiniz. Eğer klima yoksa, perdeleri kapalı tutun. Bu, güneş ışığını engeller ve odanın serin kalmasını sağlar. Akşam saatlerinde pencereleri açarak serin hava akımından faydalanabilirsiniz.

Alacağınız bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Ayrıca, yazın tadını çıkarmanızı sağlar.