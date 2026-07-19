HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava sıcaklıklarının 38-40 derece arasında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha hissedilir hale gelecek. Önümüzdeki günlerde 20 Temmuz’da 41-42, 21 Temmuz’da ise 42-43 dereceye ulaşması öngörülüyor. Bu koşullarda, açık hava etkinlikleri için önlemler almak kritik öneme sahip. Bol su içmek, hafif giysiler giymek ve güneşten korunmak sağlığınızı koruyacak önemli öneriler arasında.

Mardin Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar, Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığının 38-40 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıklar 25-27 derece arasında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra daha hissedilir hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde Mardin’de benzer hava koşulları sürecek. 20 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 41-42 dereceye ulaşması öngörülüyor. 21 Temmuz Salı günü ise sıcaklıkların 42-43 dereceye çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıklar 27-28 derece civarında kalacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için risk oluşturabilir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol su içmelisiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Şapka ve güneş gözlüğü ile korunmak önemlidir. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya çalışmalısınız.

Evde kalındığında klima veya vantilatör kullanarak serinliği koruyabilirsiniz. Eğer klima yoksa, perdeleri kapalı tutun. Bu, güneş ışığını engeller ve odanın serin kalmasını sağlar. Akşam saatlerinde pencereleri açarak serin hava akımından faydalanabilirsiniz.

Alacağınız bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Ayrıca, yazın tadını çıkarmanızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haluk Levent için sert sözler: Dolandırıcıların ortak özelliğidirHaluk Levent için sert sözler: Dolandırıcıların ortak özelliğidir
Yeni partide isim sürprizi! Sayı ve tarih verdiYeni partide isim sürprizi! Sayı ve tarih verdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.