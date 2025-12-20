HABER

Mardin Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 8°C civarındayken, gündüz 12°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde hava bulutlu olacak ve sıcaklık tekrar 8°C seviyelerine düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6°C’ye gerilemesi bekleniyor. Rüzgarlar sabah saatlerinde kuzey yönünden esecek. Nem oranları ise sabah %48, gündüz %33, akşam %61 ve gece %63 seviyelerinde kalacak.

Mardin'de 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 8°C civarında. Bu saatlerde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12°C seviyelerine ulaşacak. Havada az bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 8°C civarına düşecek. Bu saatlerde hava bulutlu hale gelecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6°C seviyelerine gerileyecek. Hava yine bulutlu kalacak.

Rüzgarlar sabah saatlerinde kuzey yönünden esecek. Hızları saatte yaklaşık 12 km olacak. Gündüz saatlerinde kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgar hızlarının saatte 6 km civarında olacağı tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde de rüzgar hızının saatte 6 km olması bekleniyor.

Nem oranları sabah saatlerinde %48 olacak. Gündüz saatlerinde %33 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %61'e yükselecek. Gece saatlerinde ise %63 seviyelerinde kalması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Aralık Pazar günü çok bulutlu bir hava olacak. 22 Aralık Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14°C ile 16°C arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 4°C ile 5°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 4°C ile 16°C arasında olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı saatlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nemli havalarda cilt koruyucu ürünler kullanmakta yarar vardır. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek de önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

