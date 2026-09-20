Mardin Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin hava durumu, 20 Eylül Pazar 2026 tarihinde oldukça ılıman olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif bir rüzgar, havayı daha serin hissettirebilir. Mardin'in tarihi güzellikleri ile bu hava, dışarıda vakit geçirmek için ideal. Tarihi mekanları ziyaret edebilirsiniz. Yerel lezzetleri denemek için harika bir gün.

Mardin, farklı iklim özellikleri ve güzellikleri ile dikkat çeker. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeker. Dışarıda etkinlikler için hava elverişli. Ancak, gün ortasında gelen güneş ışınları etkisini artırabilir. Dışarıda vakit geçirenler, güneşten korunmalıdır. Şapka ve gözlük kullanmak, güneşin etkisini azaltır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Gelecek günlerde 20 derece civarında sıcaklıklar bekleniyor. Ancak bazı günlerde hafif yağışlar olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava da var. Bu, dışarıda vakit geçirmeyi kolaylaştıracak. Gündüz saatlerinde sıcaklık artabilir. Açık hava etkinliklerini planlarken bunu dikkate almak önemli.

Aktiviteler planlarken hava durumuna dikkat etmek önemli. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, yeterli sıvı alımına özen göstermelisiniz. Güneş koruyucu kremler kullanmak da faydalıdır. Havanın aniden değişebileceği durumlarda yanınıza bir üst katman almanız iyi olur. Mardin'deki hava koşulları, keyifli bir deneyim sunacak.

Mardin hava durumu, 20 Eylül Pazar 2026'da dışarıda aktiviteler için davetkâr olacak. Önümüzdeki günler keyifli ve serin saatlerle dolu. Planlarınızı yaparken hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurmayı unutmayın.