Mardin Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 20 Şubat 2026 Cuma günü oldukça keyifli bir seyir izliyor. Gündüz sıcaklık 15 ile 20 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 4 ile 7 dereceye düşecek. Rüzgar batıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde güneşli ve ılıman hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde uygun kıyafetler dikkatle seçilmelidir.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Mardin'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklık 15 ile 20 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 ile 7 dereceye düşecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %68 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:00, gün batımı saati ise 18:02 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu güneşli ve ılıman geçecek. 21 Şubat Cumartesi gündüz sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. 22 Şubat Pazar günü benzer şekilde güneşli bir hava bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi, hava sıcaklıkları 9 ile 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Gündüz açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu saatlerde uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz.

