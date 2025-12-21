Mardin Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 10 ile 11 derece arasında olacak. Gece sıcaklık ise 5 ile 6 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %69 ile %89 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 ile 5 km/saat civarında olacak. Bu koşullar altında hava gün boyunca kapalı kalacak.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 9 ile 10 derece olacak. 23 Aralık Salı günü ise 8 ile 10 derece arasında seyredecek. 24 Aralık Çarşamba günü hava 9 ile 11 derece arasında olacak. Bu tarihlerde hava genel olarak bulutlu ve serin olacak.

Serin ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak da önerilmektedir. Nem oranı yüksek olduğu için cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de sağlıklı olacaktır. Rüzgar hafif olsa da ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Korunaklı alanlarda bulunmak akıllıca olacaktır.