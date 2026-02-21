Mardin Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 ile 20 derece civarındadır. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 ile 10 dereceye düşecektir. Rüzgar, kuzey yönünden orta şiddette esecektir. Nem oranı %46 ile %68 arasında değişiklik gösterecektir. Gün doğumu saati 06:59, gün batımı saati 18:02 olarak tahmin edilmektedir.

22 Şubat Pazar günü hava sıcaklıklarının 18 ile 19 derece arasında olması bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 15 ile 16 derece civarında seyredecektir. Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacaktır.

Açık hava etkinlikleri bu güzel havayı değerlendirmek için idealdir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanarak yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Piknik yapmak için de uygun bir zamandır. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Bu nedenle uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Rüzgar, orta şiddette eseceğinden tedbirli olmakta fayda vardır.

Mardin'de 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu keyiflidir. Açık hava etkinlikleri için oldukça uygundur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir.