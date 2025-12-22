Mardin Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 - 17 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 - 6 dereceye düşecek. Nem oranı %45 - %66 arasında değişecek. Rüzgar hızı 9 - 18 km/saat arasında olacak. Mardin'de 22 Aralık Pazartesi günü ılıman ve hafif rüzgarlı bir hava bekleniyor.

23 Aralık Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 4 - 16 derece arasında değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3 - 16 derece arasında olacak. 25 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 2 - 15 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle ılıman kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek iyi bir fikir. Akşam ve sabah saatlerinde serinlik nedeniyle üşümemek için dikkatli olunmalıdır. Rüzgar bazen hızını saatte 18 km'ye kadar çıkarabilir. Açık alanlarda ve yüksek yerlerde dikkatli olunmalıdır. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuz olaylara karşı önlem alınması gerekiyor. Bu dönemde hava genellikle ılıman kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı da göz önünde bulundurulmalı.