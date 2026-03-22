Mardin Hava Durumu! 22 Mart Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Gün boyunca yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 11 ile 8 derece arasında değişecek. Bu durum, Mardin hava durumu açısından ılıman bir gün anlamına geliyor.

Gün boyunca hava genellikle bulutlu olacak. Aralıklı yağışlar görülecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 11 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Zaman zaman orta kuvvette olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşullar sunacak. 23 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 6 derece arasında değişecek. 24 Mart Salı günü de yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 16 ile 6 derece arasında olacak. 25 Mart Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 8 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde Mardin'de hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak lazım. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgar hafif olsa da dikkatli olmakta fayda var. Ani rüzgar değişimlerine karşı önlem almak gerek.

Mardin'de 22 Mart 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu yağışlı. Bu nedenle planlarınızda hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı. Gereken önlemleri almayı unutmayın.