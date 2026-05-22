Mardin Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin’de bugün, 22 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 9 ile 11 dereceye düşecek. Bu akşam hafif bir serinlik hissedilebilir.

Mardin hava durumu, yaz aylarına yaklaşırken değişir. Sıcaklıklar artar. Gündüzleri 30 dereceyi bulabilir. Geceleri ise 13 dereceye kadar düşebilir. Bu nedenle hafif kıyafetler tercih etmek önemlidir. Akşamları bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 24 ile 26 derece arasında değişecek. 24 Mayıs Pazar günü bazı bölgelerde hafif yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar yine 24 ile 26 derece arasında olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 ile 25 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle hafif yağışlı günlerde yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez ceket olmalı. Gündüzleri güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak sağlıklıdır. Akşamları serin havaya karşı daha kalın giyinmek gerekir.

Mardin’de 22 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu gayet güzel. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre plan yapabilirsiniz. Hem gündüz hem de akşam saatlerinde rahat ve sağlıklı vakit geçirebilirsiniz.