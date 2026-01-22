HABER

Mardin Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 22 Ocak 2026 tarihinde hava durumu kışın tipik özelliklerini yansıtacak. Hafif kar yağışı ve soğuk hava hakim olacak. Sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -5 derece civarına düşecek. Nem oranı %59, rüzgar hızı ise 7.6 km/saat olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Soğuk hava nedeniyle gerekli önlemleri almayı unutmayın.

Doğukan Akbayır

Mardin'de 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini gösterecek. Hafif kar sağanağı ve soğuk hava koşulları hakim olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 6 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise -5 derece civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %59 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7.6 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:27, gün batımı saati ise 17:30 olarak hesaplandı.

Bu soğuk ve kar yağışlı hava, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hale gelecek. Gün ortasında sıcaklıklar 2 ile 3 derece arasında yükselebilir. Hava sıcaklıkları 0 ile 6 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı etkili olacak. Hissedilen sıcaklık yine -5 derecede kalacak. Nem oranı %59 seviyesinde kalacak. Rüzgar 7.6 km/saat hıza ulaşacak. Gün doğumu ve batımı saatleri aynı kalacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü hafif kar yağışı ve 2 ile 3 derece arasında sıcaklıklar görülecek. 24 Ocak Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında değişecek. 25 Ocak Pazar günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında olacak. Düşük hava sıcaklıkları, sabah ve akşam saatlerinde hissedilecek. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalı. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyilmelidir. Kar yağışı yolları kayganlaştırabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı, gerekirse zincir kullanılmalıdır.

Mardin'de 22 Ocak 2026 Perşembe günü hafif kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava ve kar yağışına karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Güvenli ve sağlıklı günler geçirmeniz mümkün.

