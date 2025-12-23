HABER

Mardin Hava Durumu! 23 Aralık Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 23 Aralık'ta soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 7 ile 9 derece arasında değişecekken, gece 1 ile 3 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. 24 ve 25 Aralık’ta güneşli günler yaşanacak, ancak sıcaklıklar gece saatlerinde sıfırın altına inebilir. 26 Aralık'ta kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Bu dönemde, düşük sıcaklıklar nedeniyle kalın giysiler tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Taner Şahin

Mardin'de hava durumu, 23 Aralık 2025 Salı günü soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık, 7 ile 9 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 1 ile 3 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 3 ile 7 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:26'dır. Gün batımı ise 17:01 olarak bekleniyor.

24 Aralık Çarşamba günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 ile 11 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0 ile 3 derece civarında seyredecek. 25 Aralık Perşembe günü yüksek bulutlar arasından güneş görülecek. Gündüz sıcaklıkları 7 ile 9 derece olacak. Gece ise -1 ile 3 derece arasında düşmesi bekleniyor.

26 Aralık Cuma günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 6 ile 8 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise -3 ile 2 derece arasında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük, özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir.

Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olsa da, soğuk havanın etkisini artırabilir. Bunun için dışarıda uzun süre kalanların önlem alması önemlidir.

